البطش: عملية سلفيت تُعيد التوازن للمشهد الوطني وبالمقاومة نستعيد فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن عملية إطلاق النار والطعن في سلفيت، اليوم الأحد، تُعيد التوازن للمشهد الوطني الفلسطيني، حيث أن العملية قالت للمطبعين: (قفوا مكانكم ولا تتقدموا)".جاء ذلك، خلال احتفال أقامته الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بمناسبة نجاح عمليتي إطلاق النار والطعن، التي نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة (أريئيل) بمدينة سلفيت، والتي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيلييْن وإصابة آخرين.وقال البطش في كلمته: "العدو المركزي للأمة، لم يكن ولن يكون سوى الاحتلال الإسرائيلي، وإن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وبالمقاومة نستعيد فلسطين".وأشار إلى أن الضفة تعبر عن ذاتها، وتعيد رسم المرحلة من جديد، عبر عملية سلفيت البطولة، مبيناً في الوقت ذاته، أن أبطال الضفة، أعادوا الحياة للمشروع الوطني من جديد.