البردويل: المقاومة الفلسطينية لن تتراجع أو تنهزم أمام بعض المحاولات البائسة

رام الله - دنيا الوطنأكد صلاح البردويل، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة الفلسطينية لن تتراجع، ولن تُهزم أمام بعض المحاولات البائسة.جاء ذلك، خلال احتفال أقامته الفصائل الفلسطينية، بمناسبة نجاح عمليتي الطعن وإطلاق النار، التي نفذها شاب فلسطيني صباح اليوم الأحد، قرب مستوطنة (أريئيل) بمدينة سلفيت، والتي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيلييْن وإصابة آخرين.وقال البردويل: "غزة تقف شامخة رغم الحصار والإجراءات، وترسل تحياتها للضفة الغربية، التي تثبت اليوم أنها ماضية كما نمضي نحن".وأضاف: "غزة لا يمكن أن تسقط، والذي يسقط هو الذي يُراهن على سقوط المقاومة الفلسطينية".