انفجار أنبوب غاز في مبنى سكني بمدينة عسقلان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، عن انفجار أنبوب غاز، مساء اليوم الأحد، في مبنى سكني بمدينة عسقلان، مما أسفر عن انهيار شرفة المبنى.
وأشارت القناة ذاتها إلى أن حادث انفجار أنبوب الغاز، لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.
أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، عن انفجار أنبوب غاز، مساء اليوم الأحد، في مبنى سكني بمدينة عسقلان، مما أسفر عن انهيار شرفة المبنى.
وأشارت القناة ذاتها إلى أن حادث انفجار أنبوب الغاز، لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.
التعليقات