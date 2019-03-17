انفجار أنبوب غاز في مبنى سكني بمدينة عسقلان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القناة 13 الإسرائيلية، عن انفجار أنبوب غاز، مساء اليوم الأحد، في مبنى سكني بمدينة عسقلان، مما أسفر عن انهيار شرفة المبنى.وأشارت القناة ذاتها إلى أن حادث انفجار أنبوب الغاز، لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.