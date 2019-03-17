شؤون فلسطينية

الاحتلال يقضي بالحبس المنزلي والغرامة على شابين وأمين سر فتح بالقدس

الاحتلال يقضي بالحبس المنزلي والغرامة على شابين وأمين سر فتح بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الأحد، الإفراج عن أمين سر حركة فتح في القدس، شادي مطور، والشابين فارس عويسات وعرين زعانين بشروط.

وتقضي الشروط بالحبس المنزلي على المقدسيين الثلاثة، حتى يوم بعد غد الثلاثاء، ودفع كفالة نقدية قيمتها ألف شيكل لكل منهم، والتوقيع على كفالة طرف ثالث.

وكان الاحتلال، اعتقل المقدسيين الثلاثة من منازلهم في القدس المحتلة فجر اليوم.

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