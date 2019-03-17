وفاة طفل غرقاً في بركة مياه زراعية بأريحا

رام الله - دنيا الوطنتوفي الطفل زين مالك محمد قراعين (سنه ونصف) من مدينة القدس اليوم الأحد، غرقاً في بركة مياه زراعية.وذكر العقيد لؤي إرزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن الطفل وصل إلى مستشفى أريحا الحكومي متوفياً، وحسب ادعاء أهله فإنه غرق في بركة مياه زراعية قريبة من منزله.وقال إرزيقات: "الشرطة والنيابة العامة، فتحتا تحقيقاً في الحادثة، وقرر وكيل النيابة، تحويل الجثمان لمعهد الطب العدلي للتشريح".