الاحتلال يكشف هوية أحد قتلاه في عملية سلفيت

رام الله - دنيا الوطننشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، صورة لأحد قتلى عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة سلفيت صباح اليوم الأحد.وقال المتحدث باسم الجيش: "إن الضابط (غال كيدان)، (19 عاماً) من سكان مدينة بئر السبع، هو أحد قتلى عملية سلفيت، فيما يواصل الجيش البحث عن منفذ العملية".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقتل جنديين "إسرائيليين" وإصابة آخرين بجراح مختلفة؛ جراء عملية مزدوجة "إطلاق نار وطعن" قرب مستوطنة (أريئيل) في سلفيت بالضفة الغربية.