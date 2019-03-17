إذاعة جيش الاحتلال تنشر تفاصيل جديدة حول العملية المزدوجة بسلفيت

رام الله - دنيا الوطننشرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل جديدة حول العملية المزدوجة التي وقعت صباح اليوم الأحد، في مستوطنة (أريئيل) بمدينة سلفيت.وقال تساحي دبوش الكاتب الإسرائيلي في إذاعة الجيش: "أظهر التحقيق الأولي للجيش حول العملية، أنه كان هناك أربعة جنود إسرائيليين عند التقاطع، وجاء المنفذ نحو أحد الجنود بسكين وأمسك سلاحه".وأضاف: "واحد من بين الجنود الاربعة، وهو قائد القوة، فتح النار، مما أسفر عن إصابة المنفذ بجروح طفيفة"، لافتاً إلى أن الجيش يحقق في سبب عدم فتح الجنود الآخرين، النار على المنفذ.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت صباح اليوم الأحد، مقتل جنديين إسرائيليين، وإصابة آخرين بجراح مختلفة؛ جراء عملية مزدوجة "إطلاق نار وطعن" قرب مستوطنة (أريئيل) في سلفيت بالضفة الغربية.