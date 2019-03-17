الرئاسة: قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن باب الرحمة باطل وغير شرعي

رام الله - دنيا الوطندانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، قرار المحكمة الإسرائيلية المتعلق بباب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته استمراراً لسياسة التصعيد ضد مدينة القدس ومقدساتها.وأكدت الرئاسة، أن القرار الإسرائيلي باطل وغير شرعي، وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، التي تنص على أن "القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا تخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وحملت الرئاسة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن تداعيات هذا القرار الإسرائيلي الخطير، وعن أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، الذي يعتبر مبنى باب الرحمة جزءاً أصيلاً منه.