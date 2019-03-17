غزة: بعد أن أشعل والده (فيسبوك) .. وفاة الطفل يزن حلاوة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت عائلة حلاوة في مدينة غزة، عن وفاة الطفل يزن عادل حلاوة، الذي انتقل للعلاج في مستشفيات الداخل منذ ما يزيد عن شهر، بعد أن أصابه مرض السرطان بصورة مفاجئة.وكان والده أشعل منصات التواصل الاجتماعي، بعدما قام بقص شعره كلياً تضامناً مع طفله "يزن"، حينما تساقط شعره بسبب جرعات الكيماوي التي يتلقاها، وذلك في لفتة تضامنية معه ولتشجيعه على العلاج.وكانت "دنيا الوطن" أجرت حواراً مع والده الذي روى خلاله، تفاصيل مرض ولده المؤلمة، وكيف اكتشف المرض مع طفله المدلل يزن.