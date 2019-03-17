شؤون فلسطينية

نتنياهو: إذا ضُربت "تل أبيب" مجدداً سنوسع غاراتنا على غزة

نتنياهو: إذا ضُربت "تل أبيب" مجدداً سنوسع غاراتنا على غزة
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من تكثيف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إذا اقتضت الضرورة لذلك -في إشارة الى القصف الأخير الذي استهدف "تل أبيب".

وخلال جلسة مجلس الحكومة الأسبوعي، ظهر الأحد، قال نتنياهو: "إن إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى هذه الواقعة، محملاً حركة حماس المسؤولية عن كل هجوم ينطلق من القطاع سواء لو كان متعمداً أو عن طريق الخطأ"، مشيرا إلى أنه أوعز بمهاجمة مئة هدف تابع لحركة حماس ردا على ذلك، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

يشار إلى أن اعلان الاحتلال الاسرائيلي رصد قبل عدة ايام، اطلاق صاروخين من قطاع غزة، وسقطا في "تل أبيب"، فيما رد الطيران الحربي الاسرائيلي بقصف عدة اهداف تابعة للمقاومة في القطاع.

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