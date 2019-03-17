فيديو: قوات الاحتلال يعتقل فلسطينية بالخليل بزعم حيازتها سكين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد، فتاة فلسطينية في مدينة الخليل، بزعم حيازتها سكين، بحسب ما جاء على موقع (0404) الاسرائيلي.وادعى الموقع ذاته أن الفتاة الفلسطينية، كانت تنوي تنفيذ عملية طعن ضد جنود إسرائيليين، حيث تم اقتيادها للتحقيق معها.يشار إلى ثلاث عمليات اطلاق نار وقعت في وقت سابق من اليوم الأحد في سلفيت، أسفرت عن مقتل اسرائيليين واصابات عدة، فيما انسحب المنفذ من المكان.