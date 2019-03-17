بينت: يتعين علينا شن حرب شاملة ضد حماس ووقف تدفق الاموال لغزة



وقد ردت طائرات الاحتلال على ذلك، باستهداف مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية وغيرها من الهداف المختلفة في قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنقال نفتالي بينت وزير التعليم الاسرائيلي: "يتعين علينا شن حرب شاملة ضد حركة حماس"، بحسب ما نقله موقع (ريشت كان) الاسرائيلي.وأضاف بينت: "يجب وقف تدفق الأموال لغزة التي لا تزال تصل إليهم"، بحسب الموقع ذاته.يشار إلى أن اعلام الاحتلال أعلن اطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو "تل أبيب"، ودوت صافرات الانذار في مستوطنات مختلفة من قطاع غزة.