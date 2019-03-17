العثور على جثة مواطن غزي بسيناء.. وعائلته: انقطع الاتصال به منذ أسبوع

خاص دنيا الوطنعثر على جثة المواطن الفلسطيني أحمد يوسف محمد مهاوش اليوم الأحد، من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في أحد المناطق بسيناء المصرية."دنيا الوطن"، تواصلت مع شقيق الشاب، وأفاد أنه خرج من قطاع غزة الى جمهورية مصر العربية؛ لتلقي العلاج، حيث أنه مصاب منذ العام 2007.وقال: "سعينا أن نخرج له تحويلة علاج، ولكن لم نتمكن، وخرج على حسابه الخاص عبر معبر رفح، ولكن تلقينا خبرا اليوم بأنه مقتولا".وأضاف: "حتى الان لم يخبرنا أحد حول سبب الجريمة، او كيفية قتله، وكل ما نعلمه هو انه توفي فقط".وبين شقيق الشاب المقتول، أن العائلة طالبت بعودته الى قطاع غزة، ولكن لم نتلق أية ردود حتى اللحظة، منوها إلى أن منذ أسبوع انقطع الاتصال به.