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الجزائر.. رئيس الوزراء المكلف يبدأ محادثات تشكيل الحكومة

الجزائر.. رئيس الوزراء المكلف يبدأ محادثات تشكيل الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي بدأ محادثات تشكيل حكومة جديدة.

وقالت الوكالة: "إن الحكومة الجديدة ستضم "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي".

وأكدت نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الحكومة تعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن المشاورات الجارية ستُوسع لتضم ممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك بغية التوصل إلى تشكيل "حكومة منفتحة بشكل واسع".

وكان رئيس الوزراء الجزائري المكلف قد أوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن عمل الحكومة الجديدة سوف ينصب أساسا في "وضع كل الإمكانيات وضمان سيرورة مختلف المصالح والمؤسسات لتكون في المستوى التنموي الذي ينشده المواطن".

وأفاد حينها بأن ان الحكومة "ستشرع فور الإعلان عن تشكيلتها، في التحضير للندوة الوطنية الجامعة التي أعلن عن تنظيمها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

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