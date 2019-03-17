طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين، سيكون للحافلتان الثامنة والتاسعة من كشف (12/3)، وحافلة الجوازات المصرية والحافلة الاولى حتى الرقم (79) من الكشف الجديد المرفق أدناه.وشددت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيما اسماؤهم وعدم التأخر عنها، داعية إياهم بالتواجد عند الساعة السادسة والنصف من صباح الغد في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.وطالبت الوزارة، احضار بطاقة الهوية الخاصة بالمسافرين، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.