يتيم جُرح أثناء الانتفاضة يُناشد الرئيس ومؤسسة الشهداء والجرحى بصرف راتب له





حيث أُصيب أثناء إقامته في المعهد برصاصة في العضد الأيسر عام 2000 في الانتفاضة، وذلك بعد هروبه بسبب الملل لعدم زيارة أقاربه له.





لم يتقاضى أبو سمرة راتب جريح، رغم أن لديه إفادة من مسئول مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى تُثبت أنه مُعترف به كجريح، لكنهم رفضوا صرف راتب له بعذر أن إصابته قبل 18 عاماً.





لدى أبو سمرة طفلان، أحدهما مريض بالربو، ولا يعمل.





يُناشد أبو سمرة الرئيس عباس ومؤسسة الشهداء والجرحى أن ينظروا في أمره.





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رام الله - دنيا الوطنكُتب على المواطن محمود إسماعيل أبو سمرة (33 عاماً) الشقاء منذ طفولته التي قضاها في معهد الأمل للأيتام.