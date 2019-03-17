دولي

زوج إحدى ضحايا مجزرة نيوزيلندا يُسامح الجاني ويقول: سأخبره أنني أحبه

زوج إحدى ضحايا مجزرة نيوزيلندا يُسامح الجاني ويقول: سأخبره أنني أحبه
رام الله - دنيا الوطن
أعلن زوج إحدى ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، والذي قُتلت زوجته، بينما كانت تحاول إنقاذ المصلين، أنه يسامح الجاني.

وقال فريد أحمد، وفق وكالة (فرانس برس)، حول ما إذا كان يسامح مرتكب المجزرة الإسترالي ببرينتون تارانت الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض: "بالطبع، أفضل شيء هو المسامحة والحب والحنان".

وأضاف أحمد: "سأقول له إنني أحبه كشخص، وإن لديه طاقة لكي يكون شخصاً صالحاً وقادراً على إنقاذ الناس، بدلاً من القضاء عليهم، وأصلي له ولا أحمل تجاهه أي ضغينة".

وروى أن زوجته حسنية أحمد (44 عاماً) سارعت إلى مساعدة المصلين على الهروب من المسجد، بعد أن بدأ إطلاق النار، حسب ما روى له ناجون من المجزرة.

وتابع: "كانت تصرخ تعالوا من هنا أسرعوا، ونقلت الكثير من الأطفال والنساء إلى حديقة مجاورة، بعدها عادت إلى المسجد لتستفسر عني لأنني مقعد على كرسي نقال، ولما اقتربت من الباب قتلت، وكانت مهتمة بإنقاذ المصلين أكثر من اهتمامها بنفسها".

وأضاف فريد: "كان الرجل يطلق النار على الأشخاص أنفسهم مرتين وثلاث مرات ما أتاح للبعض الهرب"، ولم يعثر على زوجته عندما غادر المسجد، وعلم بمقتلها بعد أن شاهد صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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