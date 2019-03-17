مُساعد أول من غزة استقر بالضفة وقُطع راتبه.. يُوجه مناشدة للرئيس ومدير الاستخبارات

وجه المواطن محمود جميل محمود البربري مناشدة إلى الرئيس جاء نصها كالتالي:



أنا المساعد أول محمود جميل محمود البربرى من مرتبات الاستخبارات العسكريه المحافظات الجنوبية، أتيت إلى الضفة الغريبة للعلاج وتعافيت واستقريت بالضفه الغربية.





وقام الجهاز بتجميد راتبي علماً أن لدي التزامات كثيرة، فأنا أسكن في منزل بالإيجار.





أرجو من سيادتكم التكرم وإرجاع راتبى إسوةً بزملائي من أبناء الاجهزة من أبناء غزة المتواجدين بالضفة ودمتم ذخراً للوطن.



رام الله - دنيا الوطن