شؤون فلسطينية

أبو دياك يبحث مع السفير الياباني دعم مؤسسات قطاع العدالة

أبو دياك يبحث مع السفير الياباني دعم مؤسسات قطاع العدالة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العدل، علي أبو دياك، اليوم الأحد، مع السفير الياباني في فلسطين تاكيشي اوكوبو، بحضور نائب السفير الياباني تاكيشي أوتا، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مؤسسات قطاع العدالة.

وحضر الاجتماع، وكيل الوزارة محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، والمدير الإداري للطب الشرعي يسري عليوي.

وأكد أبو دياك على عمق العلاقات الثنائية والتاريخية الفلسطينية اليابانية، مشيداً بدعم اليابان لحقوق شعبنا المشروعة والعادلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ودعمها المستمر لمواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وشكر وزير العدل اليابان حكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال خلال مشاركته في أعمال الدورة 57 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية، التي عقدت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأشار إلى "أننا نعمل على مأسسة العلاقة بين البلدين، وتوثيقها من خلال مذكرات التفاهم والاتفاقيات، والتواصل مع مؤسسة (جايكا) للتدريب.

وتناول اللقاء مناقشة احتياجات الطب الشرعي، وإمكانية الاستفادة من الدعم الياباني لتطوير الطب الشرعي.

من جانبه، أكد السفير أوكوبو على موقف بلاده الداعم لعملية السلام، وفق مبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيداً بالعلاقات التاريخية الراسخة بين الشعبين الصديقين.

وأكد على مواصلة الحكومة اليابانية، تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية.

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