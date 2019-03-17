نقابة الصحفيين: 37 انتهاكاً بحق الصحفيين في غزة واعتقال 17 منهم

رام الله - دنيا الوطن

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إنها تستنكر "استمرار الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بحق الصحفيين، ومواصلتها اعتقال الزملاء واستدعاء آخرين".







وأوضحت النقابة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الزميل الصحفي أسامة الكحلوت، مازال معتقلاً منذ أربعة أيام في ظروف صحية صعبة، ولا يقوى على الحراك نتيجة الاعتداء عليه.





وأضافت النقابة: "اعتقلت الأجهزة الأمنية بغزة أمس، الصحفي إيهاب فسفوس، الذي يعاني من أزمة قلبية"، مطالبةً بالإفراج



الفوري وغير المشروط عن كافة الصحفيين، الذين مازالوا رهن الاعتقال في سجونها.





وحسب النقابة، فالصحفيون المعتقلون حتى اللحظة هم: "أحمد سهمود، ماجد قديح، إيهاب فسفوس، جمعة دلول، مصطفي الدحدوح، أحمد الشنباري، أسامة الكحلوت".









وأضافت النقابة: "يوجد سبع حالات اعتداء بالضرب ومصادرة أجهزة خلوية ومعدات العمل الصحفي، كما تلقى 12 صحفياً وصحفية بلاغات استدعاء وتهديد، وفرض الإقامة الجبرية، وسجلت ست حالات استدعاء، وأربع حالات تهديد، وحالتا فرض إقامة جبرية في المنزل لمدة أربعة أيام".

وأكملت النقابة: "وفق الإفادات التي وصلت نقابة الصحفيين، فإن الإحصائية الأولية للانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال اليومين السابقين 36 حالة انتهاك، منها 17 حالة اعتقال، أفرج عن 10 وما زال 7 منهم رهن الاعتقال.