مستوطنون يُهاجمون منازل المواطنين شرق يطا

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون مدججون بالسلاح، وبحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منازل المواطنين في التواني شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب، راتب الجبور، إن العشرات من مستوطني (ماعون) المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، هاجموا منازل المواطنين المحاذية للمستوطنة، ورشقوها بالحجارة، ووجهوا الشتائم للمواطنين، وعرف من أصحابها: موسى جبريل ربعي.وأضاف: أن عشرات المستوطنين من مستوطنة (كريات اربع) المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، هاجموا مركبات المواطنين المارة على الشارع الاستيطاني رقم "60" بالحجارة، وعطلوا حركة المركبات بالمكان.