الحمد الله يزور الإدارة العامة لجهاز الشرطة

رام الله - دنيا الوطنزار رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، اليوم الأحد، مقر الإدارة العامة لجهاز الشرطة الفلسطينية في رام الله، وكان في استقباله مدير عام جهاز الشرطة، اللواء حازم عطا الله، ورافقه وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد منصور، والمستشار الأمني لوزير الداخلية، اللواء محمد الجبريني.ونقل الحمد الله، تحيات الرئيس محمود عباس، واعتزازه بجهاز الشرطة الفلسطينية، على الإنجازات النوعية التي حققها الجهاز خلال السنوات السابقة، رغم كافة المعيقات والواقع الصعب الذي تواجهه البلاد.وأشاد الحمد الله بجهود المؤسسة الأمنية، لا سيما جهاز الشرطة، في ضبط الحالة الأمنية والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي في مختلف المحافظات، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين بناء على تعليمات القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.وقال:"الأمن الفلسطيني، أثبت جدارته بأنه يستحق، وإنجازاته كانت مهمة في سياق اعتراف العالم بدولتنا الفلسطينية، كونه يعد جزءاً أساسياً من مقومات الدولة".