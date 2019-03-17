شؤون فلسطينية

شخص من ذوي الاحتياجات الخاص يناشد الرئيس: أريد تأميناً صحياً

شخص من ذوي الاحتياجات الخاص يناشد الرئيس: أريد تأميناً صحياً
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجه السيد مؤمن معين عبدالجواد السقا مناشدة إلى الرئيس عباس، جاء فيها: 

سيادة الاب الحنون الرئيس انا ابنكم من ذوي الاحتياجات الخاصة مؤمن معين عبدالجواد السقا  احمل هوية رقم 800046716 

أتقدم بخالص تحياتي واحترامي لفخامتكم ولكل الشرفاء في هذا الوطن على جهودهم المبذولة لإعلاء كلمة الحق ونصرة للشعب.

أرجو العلم بأنني كنت عامل ملفات  مكتب الرئيس للمجلس التشريعي السيد روحي فتوح منذ عام 2005 ، حيث أنني من ذوي الاحتياجات الخاصة، أتبع الشق المدني  وأعاني من أمراض مزمنة تضطرني إلى المراجعة الدورية لدى وزارة الصحة.

وإنني سيادة الأب الحنون لا يوجد لدي تامين صحي وقد طرقت جميع الابواب ولم أجد أي مجيب، ولدي جميع الكتب التي تدل على ذلك،  سيدي الرئيس خلاف ذلك لدي أمنية أتمنى أن تقبل طلبي بمقابلتك شخصياً، حيث أن ذلك حلمي الوحيد  الذي لطالما تمنيته من الله عز وجل .

سيادة الرئيس ولأنك خير من تقدر أبنائكم المناضلين الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل الوطن، وتأكيدا على الشرعية الفلسطينية والالتزام الوطني بمنظمة التحرير الفلسطينية، اتوجه إليكم كأب وقائد لشعبنا الصامد بضرورة التدخل المباشر واتخاذ إجراءاتكم وقراراتكم الموقرة لجهات الاختصاص  لاتخاذ الاجراءات الازمة .

للتواصل/  0599366092

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