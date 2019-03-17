مناشدة للرئيس: المناضل الدكتور البروفسور جمال الزعانين لازم يتعالج



فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.... حفظه الله

تحية الوطن وشرف الانتماء لها أرضاً وشعباً وعلماً وهوية وبعد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



الموضوع/ المناضل الدكتور البروفسور جمال الزعانين دخل في غيبوبة وحالته الصحية في خطر شديد

سيدي الرئيس/

أخ القائد المناضل/ البروفسور جمال الزعانين"أبو محمد57 عاماً"من إخوة مجموعة الشهيد رفيق السالمي,صاحب التاريخ النضالي والعلمي المشرف فهو قيمة عالية وقامة وطنية رفيعة وأيقونة علميه فذة ومن خيره أبناء الوطن وهو من سكان بيت حانون الثائرة,وهو بحاجه ماسه للعلاج ومد يد العون والمساعدة له,علما سافر إلى جمهورية مصر العربية لإجراء عملية جراحية بتاريخ 25/2/2019 وبتاريخ 28/2/2019 أجرى عملية جراحية ودخل في غيبوبة بعد التخدير والأن يرقد على فراش المرض بحاله صحية خطرة في مستشفى دمشق بجمهورية مصر العربية.



وتم عمل نموذج رقم "ا " وأرسل التحويلية إلى رام الله عبر العلاج بالخارج,لهذا نناشد السيد الرئيس محمود عباس والوزير حسين الشيخ ووزير الصحة بالعمل على التغطية المالية ونقله لمستشفى ناصر لتلقي العلاج الطبي.



سلامة الوطن بسلامة رجاله

اللهم كُن مُعيناً له وأقر عين أهله برؤيته معافى



محطات مضيئة في حياة المناضل البروفسور





المناضل الدكتور البروفسور جمال الزعانين

- حصل على درجة أستاذ دكتور “بروفسور” في المناهج وطرق التدريس العلوم .

- أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المشارك- كلية التربية جامعة عين شمس

- نشر أكثر من عشرين بحثاً محكما في مجلات عربية وأجنبية محكمة

- عمل مدرس علوم ثم مدير مدرسة بوكالة الغوث الدولية بغزة في الفترة من 1987 وحتى 2001

- عميد التخطيط والتطوير بجامعة الأقصى من 2002 وحتى 2008

- مؤسس وعميد كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة بجامعة الأقصى من 2008 وحتى 2011

- اشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة ضمن البرنامج المشترك لجامعة الأقصى وجامعة عين شمس،وكذلك في الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر بغزة.

- حصل على جائزة أفضل بحث في المؤتمر الدولي الرابع لتكنولوجيا التعليم والمعلومات الذي عقد في المغرب 2003 .

- عضو في العديد من الجمعيات العلمية المحلية والإقليمية,وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية محلياً وإقليمياً وعالمياً.



رام الله - دنيا الوطنوجه الكاتب سامي إبراهيم فودة مناشدة إلى الرئيس عباس كتب فيها: