وزارة التربية تُمدد فترة التقدم لجائزة الإنجاز والتميز لدعم التعليم

رام الله - دنيا الوطأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، تمديد فترة التقدم للدورة الثالثة لجائزة الإنجاز والتميز؛ لدعم التعليم حتى 28 من الشهر الحالي.وأشارت التربية إلى أنَّ الجائزة تشمل كل الفئات العاملة في الوزارة ومديرياتها ومدارسها، ومدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصّة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وكذلك الجامعات الفلسطينية.وأوضحت الوزارة، أنه من بين الشروط التي يجب أن تتوافر في المبادرة، أن تكون منفَّذة على أرض الواقع، ويُرفق معها ملف إنجاز إلكتروني، وتقدّم الطلبات من خلال الموقع www.awardedu.gov.psيشار إلى أن هذه الجائزة، تهدف إلى دعم الإبداع المدرسي، وتحفيز الفئات المستهدفة للمشاركة، وإحداث حراك داخل المجتمع المدرسي، وخلق بيئة تعليمية تعلمية جاذبة، ومحفزة تشجع التميز والابتكار.