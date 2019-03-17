سلطات الاحتلال تُلغي زيارات ("نفحة) و(جلبوع) وتُؤجل زيارة (النقب)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال، ألغت زيارات سجني (نفحة)، و(جلبوع) المقررة الأربعاء المقبل، بحجة الأعياد اليهودية.وأوضحت اللجنة، أن سلطات الاحتلال، أبلغتهم بتأجيل زيارة النقب المقررة في العشرين من الشهر الجاري إلى الخامس والعشرين من الشهر ذاته.