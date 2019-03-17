الديمقراطية: وقوف الفصائل الى جانب الحراك الشبابي واجب وطني

وكان 11 عشر فصيلا وطنيا عقد امس اجتماع له في قطاع وطالب حركة حماس بضرورة سحب ميليشياتها من الشوارع والاعتذار لشعبنا عما جرى خلال الثلاثة ايام الماضية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.





رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ،إن وقوف الفصائل الى جانب الحراك الشبابي في قطاع غزة للمطالبة بحياة انسانية كريمة هو واجب وطني