اللواء ضميري ينفي تصريحات منسوبة له حول عملية سلفيت جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطن

نفى الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية والمفوض السياسي العام، اللواء عدنان ضميري، إدلاءه بأي تصريح يتعلق بالعملية التي نفذت اليوم في محافظة سلفيت.





وقال الضميري، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، إن "التصريحات التي نسبتها إليه إحدى وكالات الأنباء التابعة لحركة حماس ليس لها أصل ولا أي أساس من الصحة".



وأضاف الضميري: "ما تم تناوله من تلفيق وكذب على لسانه، محاولة لإبعاد الأنظار عما ترتكبه حركة حماس بحق المواطنين في محافظات غزة على خلفية الحراك السلمي بدنا نعيش"، وفق تعبيره.