فدا: نُطالب حماس بالإفراج الفوري عن كافة المواطنين وتشكيل لجنة تحقيق



وأكد نصر لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد أنه لا يحق لأي أحد أن يعتدي على المتظاهرين المطالبين بحياة كريمة، موضحاً أن المطلوب الآن من حماس التراجع عن قمعها للمتظاهرين، ومن القوى السياسية الديمقراطية الاجتماعية، حماية الجماهير التي تطالب بقوت رزقها، والعيش بسلام.



كما دعا عضو المكتب السياسي لحزب فدا حركة حماس لإنهاء انقسامها، والذهاب لتحقيق الوحدة الوطنية في إطار الشرعية الفلسطينية، ومنظمة التحرير، مطالباً أيضاً ببذل كل الجهود لوقف هجرة الشباب للخارج، والتي تعرضهم لخطر الموت.

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو المكتب السياسي لحزب (فدا) جمال نصر، حركة حماس، بالإفراج الفوري عن كافة المواطنين، الذين اختطفتهم، وتشكيل لجنة تحقيق لمن أصدر الأوامر بتكسير عظام المتظاهرين، معتبراً أن كل ممارسات "حماس" في غزةمن اختطاف واعتداء على المتظاهرين وعلى بيوتهم هو خارج نطاق السياق الوطني.