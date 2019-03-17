حزب الشعب: الحراك الشبابي "بدنا نعيش" يُمثل الكل الفلسطيني



وأوضح الفقعاوي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن حماس واصلت ممارساتها من اعتقالات واعتداءات على المواطنين والناشطين في الحراك الشبابي، رغم مطالبة الفصائل لها باجتماع عقدته أمس، بوقف كل هذه الممارسات بحق المتظاهرين.





رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب، عدنان الفقعاوي: إن الحراك الشبابي "بدنا نعيش" يمثل الكل الفلسطيني، موضحاً أن مطالب الحراك، التي جاءت بعد 12 عاماً من سيطرة حماس على القطاع بالقوة العسكرية، كفلتها القوانين والشرائع الدولية.