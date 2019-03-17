اتهامات لنتنياهو باستغلال عملية (أريئيل) للدعاية الانتخابية

رام الله - دنيا الوطن

اتهم زعيم تحالف (كحول لفان)، الجنرال الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باستغلال عملية (أريئيل) التي وقعت صباح الأحد للدعاية الانتخابية.





وقال غانتس، وفق ما أودرت وسائل إعلام إسرائيلية: "أبداً في تاريخ إسرائيل، لم يكن هناك وزير يستحدم أحداث الموت والقتلى في العمليات للدعاية السياسية".





وأضاف غانتس: "احتراماً للضحايا، لن نخرج بموقفنا في هذه المرحلة".





