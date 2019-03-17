الاحتلال يعتقل حارساً من "الأقصى" ويُبعد 3 مقدسيين عنه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، حارس المسجد الأقصى، حمزة النبالي من المسجد الأقصى المبارك من أمام باب الناظر "المجلس".





وأفادت مصادر محلية، أنه تم نقل الحارس النبالي إلى أحد مراكز الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس للتحقيق معه.





من جهة ثانية، قال المحامي المقدسي حمزة قطينة: إن شرطة الاحتلال، عرضت مساء أمس السبت، ثلاثة معتقلين مقدسيين على المحكمة بتهمة تحطيم باب مُصلى باب الرحمة، وطالبت بتمديد اعتقالهم لستة أيام إضافية.





وأضاف، أن محكمة الاحتلال، رفضت الطلب، وقررت الإفراج عنهم، وفرضت عليهم الإبعاد عن المسجد الأقصى، حتى يوم الخميس المقبل.





وشملت قرارات الإبعاد المقدسيين: يوسف الحواش، أحمد آغا، توفيق برهوم.

رام الله - دنيا الوطن