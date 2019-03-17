الهيئة المستقلة: وتيرة قمع (حماس) للمواطنين والمؤسسات بغزة تصاعدت بشكل كبير





وأوضح الدويك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أنه تم الاعتداء على مدير مكتب الهيئة ومحاميها إلى جانب توقيف واعتقال عدد من الصحفيين والباحثين الميدانيين لمؤسسات حقوقية مختلفة في القطاع، بهدف التضييق على عمل هذه المؤسسات، وإسكات صوتها، ومنعها من تغطية الأحداث.





ودعا الدويك حركة حماس إلى الاستجابة لمطالب فصائل العمل الوطني، بوقف اعتداءاتها والإفراج عن المعتقلين، وأن يتم تشكيل لجنة تحقيق وطنية حقوقية فصائلية؛ للتحقيق بالأحداث الأخيرة في القطاع، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.



وبين الدويك، أنه ولأول مرة ومنذ قيام السلطة الوطنية قبل 25 عاماً، أصبحت المؤسسات الحقوقية نفسها بحاجة إلى حماية، مشدداً على أن استمرار انتهاكات واعتداءات حركة حماس على المواطنين في غزة، سيكون له انعكاسات على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي في القطاع بشكل خاص، وفلسطين بشكل عام.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك: إن وتيرة اعتداءات وقمع حركة (حماس) للمواطنين والمؤسسات العاملة في قطاع غزة، تصاعدت بشكل كبير أمس، وما زالت مستمرة من خلال اعتقال أعداد كبيرة من المواطنين، وتفريقأي تجمع سلمي بالقوة.