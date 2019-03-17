أبو سيف يطالب حماس برفع يدها عن غزة وإطلاق سراح الوحدة الوطنية



واعتبر أبو سيف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، ممارسات عناصر حركة حماس القمعية بحق المتظاهرين المطالبين بحياة كريمة، وكوادر فتح، وعدد من النشطاء، وفرض الإقامة الجبرية عليهم، يأتي في إطار تمسك

حركة حماس بالانقسام، ورغبتها في استمراره وتعزيزه.





يذكر، أن حراك "بدنا نعيش" الذي يقوده مجموعة من الشباب في قطاع غزة، يواصل مسيراته وتحركاته الاحتجاجية منذ الخميس الماضي رفضاً للفقر والظلم، وفرض الضرائب بصورة كبيرة من قبل حركة حماس التي هاجم أفرادها المحتجين بالرصاص والهراوات، واعتدوا على النساء والأطفال والشيوخ.

رام الله - دنيا الوطنطالب المتحدث باسم حركة فتح دكتور عاطف أبو سيف، حماس برفع يدها عن قطاع غزة، وإطلاق سراح الوحدة الوطنية، لإعادة اللحمة لشعبنا، والسَّماح للحكومة بالقيام بمهامها، والذهاب لإجراء الانتخابات من أجل عودة الشرعية الوطنية للقطاع.