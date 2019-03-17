ملادينوف يُعلّق على الحراك الشعبي بغزة ويُوجه رسالة للفصائل

رام الله - دنيا الوطنأصدر نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، يوم الأحد، بياناً صحفياً حول المظاهرات في قطاع غزة، والمعروفة محليا باسم "الحراك الشعبي".وقال ملادينوف، حق أهالي غزة بالاحتجاج دون خوف من الانتقام، داعياً جميع الفصائل إلى الانخراط بجدية مع مصر من أجل تنفيذ اتفاق القاهرة 2017 بالكامل.وأضاف ملادينوف: "أدين بشدة حملة الاعتقالات والعنف التي استخدمتها قوات الأمن التابعة لحماس ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال، في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية".وتابع: إنني أشعر بالقلق بشكل خاص من الضرب الصارم للصحفيين والموظفين من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومداهمة المنازل.وأوضح ملادينوف، بالقول: "لقد احتج أهالي غزة الذين طالت معاناتهم على الوضع الاقتصادي المؤلم، وطالبوا بتحسين نوعية الحياة في قطاع غزة.. لهم الحق في الاحتجاج دون خوف من الانتقام".وفي ختام بيانه، "طالب جميع الفصائل الفلسطينية بالانخراط بجدية مع مصر من أجل تنفيذ اتفاقية القاهرة (2017) بالكامل، وستواصل الأمم المتحدة جهودها لتجنب التصعيد وتخفيف معاناة الناس في غزة، ورفع الإغلاقات ودعم المصالحة".