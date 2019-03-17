شؤون فلسطينية

مجلس أولياء الأمور يُعلن عن موافقة الوكالة تسجيل أبناء المواطنين بمدارسها

مجلس أولياء الأمور يُعلن عن موافقة الوكالة تسجيل أبناء المواطنين بمدارسها
رام الله - دنيا الوطن
أكد زاهر البنا، رئيس مجلس أولياء الأمور المركزي في محافظات غزة، أنه من الغد فصاعدل يسمح لأبناء المواطنين التسجيل في مدارس وكالة الغوث الدولية  بأسثتتناء  قضية  تسجيل ابناء عائلة القرعان التي ما زالت قيد المتابعة. 

ووجه البنا، الشكر والتحية والتقدير للمتابعين والحامين لحقوق اللاجئين والمواطنين على حد سواء  خاصة الأخوة، أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين، وأبو عمر الرياطي، مدير عمليات (أونروا) في الوسطى، ونائبه سامي الصالحي، ونجاح الحسنات مدير المنطقة التعليمية، وهاني مزهر أبو صالح مسؤول الإعلام في مجلس أولياء الأمور والشكر موصول لجميع الأخوة في المجالس المركزية في قطاع غزة.

وقال: إن مشكلة تسجيل أبناء المواطنين في مدارس الوكالة في القطاع، قد انتهت باستثناء طلاب عائلة الأقرع التي ما زالت قيد المتابعة، مشيراً إلى أنه باستطاعة المواطنين، خاصة الساكنين في المناطق التي لا يوجد بها مدارس حكومية، ويسكنون بالقرب من مدارس الوكالة، تسجيل أسماءأابنائهم فيها، مشيراً إلى أن المشكلة انتهت.

وقال البنا إلحاقا بالنشرة المرفقة، يرجى إضافة البنود التالية وأخذها بعين الاعتبار عند عملية التسجيل وهي كالآتي: يقبل التسجيل المبدئي للطلاب المواطنين الذين يقطنون في المناطق التالية : يت حانون- البريج- المغازي- النصيرات- خزاعة- أبو طعيمة- الفخاري- الشوكة،  على أن يتأكد مدير/ة  المدرسة من هوية ولي الأمر أن عائلة الطفل تسكن المنطقـة نفسها، وأنه لا توجد في المنطقة مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية ولا يسمح بنقل الطلاب المواطنين الذين ووفق على تسجيلهم إلى أية مدرسة من مدارس اللاجئين إلا في مدارس المناطق المسموح تسجيل الطلاب المواطنين فيها على أن يجرى تسجيل الطلاب المواطنين في كشوف خاصة على أن ترسل هذه الكشوف إلى دائرة التربيـة والتعليم لدراستها واتخاذ القرار بشأنها.

يذكر، أن وكالة الغوث، قد أقدمت على منع تسجيل الطلاب المواطنين في المدارس التابعة لها، مما أدى إلى التسبب في موجة من الغضب والاستنكار من قبل ذويهم، ومطالبة المسؤولين بالتدخل لمنع تنفيذ هكذا قرارات.

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