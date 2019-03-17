شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو إلى حكومة وطنية انتقالية بتوافق الجميع للإعداد للانتخابات

الديمقراطية تدعو إلى حكومة وطنية انتقالية بتوافق الجميع للإعداد للانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
عُقد اجتماع قيادي بين قيادة حركة (فتح)، وقيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

 ضم وفد حركة فتح أعضاء اللجنة المركزية الإخوة محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، والدكتور محمد اشتية، وعزام الأحمد، كما ضم وفد الجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة، ورمزي رباح، وحلمي الأعرج، عضوي المكتب السياسي. 

جرى خلال الاجتماع نقاش معمق للأوضاع الفلسطينية ومتطلبات مواجهة استحقاقات سياسية، وتحديات كبرى يفرضها التصدي لصفقة القرن، والهجوم الإسرائيلي- الأميركي على حقوق شعبنا وقضيته الوطنية.

أكدت الجبهة على الأولوية القصوى للحلول التي تمكن من الخروج من الأزمة الفعلية التي يعيشها الوضع الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني بانتخابات شاملة للرئاسة وللمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي الكامل. 

وأوضح وفد الجبهة للإخوة في قيادة فتح أسباب امتناع الجبهة عن المشاركة بالحكومة، وأعاد التأكيد على موقفها الداعي لتشكيل حكومة انتقالية تحظى بتوافق وطني من الجميع، وتقوم بالإعداد لانتخابات جديدة في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة للمجلس التشريعي والرئاسة وبمشاركة الخارج للمجلس الوطني الفلسطيني.

كما أكد وفد الجبهة الديمقراطية على ضرورة أن يقترن التغيير الحكومي مع تصويب الوضع في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، واستعادة علاقات الائتلاف والشراكة في صنع القرار، وفي المقدمة العمل على تطبيق قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني، باعتبارها تشكل الأساس لبرنامج القاسم الوطني المشترك الكفيل باستنهاض عوامل القوة في مواجهة الاحتلال، وسياسة الإدارة الأميركية المعادية.

وجرى الاتفاق على مواصلة الحوار حول هذه القضايا ثنائياً، وفي الإطار الوطني الشامل.

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