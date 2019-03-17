أول تعليق لنتنياهو على إطلاق الصواريخ على تل أبيب وعملية (أريئيل)





وحول الصواريخ التي أُطلقت على تل أبيب الخميس الماضي، قال نتنياهو: "ننظر ببالغ الخطورة إلى إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على تل أبيب خلال نهاية الأسبوع الماضي"، محملاً حركة حماس المسؤولية عن كل هجوم ينطلق من قطاع غزة، سواء أكان متعمداً أو عن طريق الخطأ.



رام الله - دنيا الوطنعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، على عملية (أريئيل) التي نفذها فلسطيني، وأدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين، وإصابة آخرين ببلدة سلفيت جنوب نابلس، كما عرّج إلى إطلاق صاروخين على تل أبيب الخميس الماضي.وقال نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأحد: "سوف نعزز الهجمات لضمان الأمن لمواطني إسرائيل، وإننا في أوج ملاحقة المنفذين في موقعين بمنطقة أريئيل".وأضاف نتنياهو: "أشد على أيدي جنود الجيش، وعناصر الشاباك والأجهزة الأمنية، الذين يلاحقون المنفذين، إنني على يقين بأنهم سيُلقون القبض عليهم، وسنحاسبهم مثلما فعلنا في جميع الحالات السابقة".وأضاف نتنياهو: "‏لهذا السبب أوعزت بمهاجمة 100 هدف تابع لحماس في قطاع غزة، فالجيش وجه لحماس ضربة مؤلمة، وعند الحاجة سنصعّد من حدة هذه الغارات، بهدف مواصلة ضمان تحقيق الأمان للمواطنين الإسرائيليين".