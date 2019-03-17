صحفي إسرائيلي يتهكم على جيشه: عملية أرئيل جاءت بالخطأ كصواريخ تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنتهكم الصحفي الإسرائيلي يوحاي دانينو، بجيش بلاده، بعد العملية التي نفذها فلسطيني، صباح اليوم الأحد، وأدت لمقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة أخرين.واستهزئ الصحفي الإسرائيلي، قائلًا: إنه على غرار إطلاق الصواريخ على تل أبيب، فيبدو أن هجوم مستوطنة أريئيل تم عن طريق الخطأ، في إشارة إلى أن الجيش صدّق رواية كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الذي قال إنه لم يطلق صواريخ يوم الخميس الماضي، على تل أبيب.وقال الصحفي: للأسف قصفت تل أبيب، وظل جيشنا مُصدقًا أن صواريخ حماس، خرجت بالخطأ، واليوم الجيش عليه أن يصدق أن عملية أرئيل هي جاءت بالخطأ.وعقب ذلك، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه يتم ملاحقة منفذ العملية، في منطقة أرئيل بعد عملية سلفيت، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي، يتعاون مع الشاباك والشرطة الى جانب جهود استخبارية، بهدف القبض على المنفذ.