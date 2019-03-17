الأجهزة الأمنية تقتحم جامعة الأزهر وتعتقل عدداً من الطلبة.. والأخيرة تستنكر









رام الله - دنيا الوطنشجبت جامعة الأزهر- غزة، قيام أفراد من الأجهزة الأمنية بغزة صباح اليوم الأحد الموافق 17 آذار/ مارس 2019؛ باقتحام الحرم الجامعي الجديد بالجامعة، واعتقال مجموعة من الطلبة من داخل الحرم الجامعي.وأكدت، أن الجامعات هي حرم للدراسة والتعليم، وتطالب باحترام حُرمة المؤسسات التعليمية، وإبعادها عن أي تجاذبات للحفاظ على مسيرة التعليم في الوطن.