مغادرة مجموعة من أهالي الشهداء والأسرى وكبار السن إلى الديار الحجازية لتأدية العمرة

رام الله - دنيا الوطنغادر إلى الديار الحجازية مجموعة من المعتمرين من أهالي الشهداء والأسرى وكبار السن وبعض الحالات الخاصة، وطلاب تحفيظ القرآن الكريم، حيث جاءت رحلة العمرة تحت رعاية محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وبمتابعة من مؤسسة المحافظة، وعلى نفقة رجل الأعمال الحاج مازن نصر الله، وبالتنسيق مع إياد الجراد "أبو الصامد".وكان في وداع المعتمرين المحافظ أبو بكر، والجهات المختصة بمؤسسة المحافظة.وتحدث نائب المحافظ مصطفى طقاطقة عن فضل العمرة وأهمية تأدية الفرائض الدينية، متمنياً للمعتمرين الوصول بسلام إلى الديار المقدسة، والعودة إلى ذويهم وعائلاتهم، مثنياً على دور رجل الأعمال نصر الله من خلال تبرعه بتكاليف رحلة العمرة لهذه الفئة من أبناء شعبنا، الذين يستحقون كل الاهتمام والتقدير والمتابعة.