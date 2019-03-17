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الضميري يوضح ملابسات إطلاق النار على قيادي بحماس وضابط أمن بالخليل

الضميري يوضح ملابسات إطلاق النار على قيادي بحماس وضابط أمن بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، بياناً صحفياً حول الحديث عن عملية إطلاق نار في الخليل فجر اليوم.

وقال الضميري، إن المؤسسة الأمنية، تواصل بكل أذرعها التحقيق في ملابسات عدة جرائم واعتداءات على المواطنين في محافظة الخليل، والتي تخللها إطلاق نار على بعض المنازل والمركبات.

وأوضح الضميري، أن من بين الجرائم إطلاق نار على منزل وسيارة عزام سلهب، النائب السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، وعلى مركبة أحد ضباط الأمن الفلسطيني في مناطق مصنفة (سي) والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وأضاف الضميري: "إن المؤسسة الأمنية تعتبر هذه الاعتداءات على المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم تعدياً على القانون، وتواصل البحث عن مطلقي النار والمجرمين لجلبهم إلى العدالة".

ولفت الضميري، إلى أن مؤشرات وخيوط بعض تلك الحوادث بدأت تتكشف وخلفياتها شخصية.

يذكر، أن حركة حماس، استنكرت حادثة إطلاق النار التي استهدفت أحد قيادييها في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم في تغريدة عبر (تويتر): "تستنكر حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة حادثة إطلاق النار على منزل وسيارة الشيخ النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة الخليل الدكتور عزام سلهب أثناء تواجده في بيته فجر الأحد 2019/3/17 في مدينة الخليل".

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