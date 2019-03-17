حركة حماس تُعلّق على عملية إطلاق النار في آريئيل





وباركت حماس العملية التي قالت إنها تأتي ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وما يجري في القدس والمسجد الأقصى من اقتحامات، وتدنيس، واعتداءات بحق المصلين، وإغلاق باب الرحمة، وردًا على انتهاكاته بحق الأسرى البواسل في سجونه الظالمة، ومضاعفة الاستيطان، ومصادرة الأراضي الفلسطينية.



وختمت حماس بيانها: أن "ضفة العياش تؤكد في كل مرة أنها مخزون استراتيجي للمقاومة، وتفاجئ الاحتلال بعمليات نوعية عنوانها أن الحل الوحيد للاحتلال، هو الرحيل عن أرضنا ومقدساتنا".

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن كل عمليات القمع والتنكيل، ومحاولة تشويه المقاومة، وشيطنتها من الاحتلال الإسرائيلي، ومن يقف معه ويؤيده لن تفلح في كسر إرادة شعبنا، أو ثنيه عن مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة، دفاعًا عن الشعب والمقدسات.