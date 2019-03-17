حركة حماس تُعلّق على عملية إطلاق النار في آريئيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة (حماس) في أول تعليق لها على عملية (آريئيل) اليوم الأحد: إن العملية الشجاعة والجريئة، تؤكد أن خيار المقاومة بأشكالها كافة، هو الخيار الأقوى والأنجح لردع الاحتلال، وإفشال مخططاته، وحماية حقوق شعبنا، ومقدساته والدفاع عنه.
قالت حركة (حماس) في أول تعليق لها على عملية (آريئيل) اليوم الأحد: إن العملية الشجاعة والجريئة، تؤكد أن خيار المقاومة بأشكالها كافة، هو الخيار الأقوى والأنجح لردع الاحتلال، وإفشال مخططاته، وحماية حقوق شعبنا، ومقدساته والدفاع عنه.
وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن كل عمليات القمع والتنكيل، ومحاولة تشويه المقاومة، وشيطنتها من الاحتلال الإسرائيلي، ومن يقف معه ويؤيده لن تفلح في كسر إرادة شعبنا، أو ثنيه عن مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة، دفاعًا عن الشعب والمقدسات.
وباركت حماس العملية التي قالت إنها تأتي ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وما يجري في القدس والمسجد الأقصى من اقتحامات، وتدنيس، واعتداءات بحق المصلين، وإغلاق باب الرحمة، وردًا على انتهاكاته بحق الأسرى البواسل في سجونه الظالمة، ومضاعفة الاستيطان، ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
وختمت حماس بيانها: أن "ضفة العياش تؤكد في كل مرة أنها مخزون استراتيجي للمقاومة، وتفاجئ الاحتلال بعمليات نوعية عنوانها أن الحل الوحيد للاحتلال، هو الرحيل عن أرضنا ومقدساتنا".
وختمت حماس بيانها: أن "ضفة العياش تؤكد في كل مرة أنها مخزون استراتيجي للمقاومة، وتفاجئ الاحتلال بعمليات نوعية عنوانها أن الحل الوحيد للاحتلال، هو الرحيل عن أرضنا ومقدساتنا".
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