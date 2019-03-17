فصائل المقاومة: نرفض استغلال الأزمة المعيشية بغزة لأجل تحقيق أهداف حزبية ضيقة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت فصائل المقاومة بغزة، اليوم الأحد، رفضها استغلال الأزمة المعيشية في قطاع غزة، من أجل تحقيق أحزاب ضيقة حزبية، مشيرة إلى أنها ستتابع عبر لجنة حكومية معالجة كافة القضايا الحياتية.وقالت في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة: إن السلطة الفلسطينية مستمرة بفرض "العقوبات وقطع الرواتب"، داعية لرفع العقوبات المفروضة من السلطة، وإعادة صرف مخصصات أسر الشهداء والمصابين.وأكدت فصائل المقاومة على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة تعزيزها بين أبناء الشعب الواحد، وعلى حق التظاهر السلمي دون إحداث الفوضى.وشدّدت فصائل المقاومة على أن سلاح المقاومة خط أحمر، مهمته التصدي للعدو ومخططاته.