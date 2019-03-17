الدفاع المدني يتعامل مع 145 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع



وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر اليوم الأحد 17/3/2019، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومؤسسة عامة ومعرشات ومخابز ومحل تجاري ومخزن ومحولات وأعمدة كهربائية وحالات حرائق مختلفة، وعن أسباب وقوع الحوادث كانت نتيجة الحرق العمد والإهمال وتماس كهربائي وعبث الأطفال وأعمال شغب وأسباب مجهولة.



وأضاف التقرير، أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير، وحالات إنقاذ محاصرين وأشخاص مصابين وإنقاذ ممتلكات، وحالات إنهيار، وتصريف وشفط مياه وإنقاذ حيوانات وسحب مركبات عالقة، ومعالجة واحتواء تسرب للغاز المنزلي، والتخلص من آفات ضارة، وإنقاذ من مكان مغلق، وحالات إزالة أشجار وإزالة زيوت وغيرها.





وعن أسباب حالات الإنقاذ كانت: نتيجة الأمطار والسيول وحالة الجو، وإنزلاق مركبات وتصادم وتدهور مركبات، وحالات ناتجة عن الكهرباء، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة، وإنقاذ من منزل مغلق، ونتيجة للإهمال، وسقوط من مرتفع، وحالات نتيجة عوامل طبيعية والقيام بأعمال حفريات وأعمال إنشائية وإسطوانات غاز وأسباب مختلفة.



على صعيد آخر، كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 524 تصريحاً بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1639 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 184 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.



وأشار التقرير إلى إتمام عقد 74 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد، وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية ومدارس وغيرها، وتنفيذ تمارين إخلاء، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والاستعداد لها استفاد منها 19770 متدرباً.











رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 145 حادثاً، منها 59 حادث حريق و86 حادث إنقاذ، وحالات تقديم مساعدة؛ نتج عن مجموع الحوادث إصابة 52 شخصاً في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.