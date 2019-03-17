الحساينة: تحويل ما يزيد عن مليوني دولار لمشاريع البنية التحتية بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد محمد الحساينة اليوم الأحد في تصريح صحفي، عن تحويل مبلغ مليونن ومائة وخمسين ألف دولار أمريكي لمشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها في قطاع غزة، ضمن المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة.ووجه الوزير الحساينة، الشكر والعرفان لدولة الكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، والصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني.