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الحمد الله يتسلم تقرير إنجازات صندوق إقراض البلديات للعام 2018

الحمد الله يتسلم تقرير إنجازات صندوق إقراض البلديات للعام 2018
رام الله - دنيا الوطن
تسلم رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، اليوم
الأحد في مكتبه برام الله، من وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ومدير عام صندوق إقراض البلديات، توفيق البديري، تقرير إنجازات صندوق إقراض البلديات للعام 2018.

واطلع الحمد الله على أهم إنجازات الصندوق والبرامج والمشاريع المنفذة خلال العام 2018، بالإضافة إلى الخطط والبرامج المستقبلية للصندوق، التي ستعمل على رفع كفاءة ومستوى خدمات البلديات.

وثمن رئيس حكومة تسيير الأعمال، جهود وزارة الحكم المحلي وصندوق إقراض البلديات في تعزيز صمود المواطنين وثباتهم على أرضهم عبر الخدمات والمشاريع التي تقدمها لا سيما في المناطق المسماة (ج)، مقدماً الشكر للدول والجهات المانحة التي تقدم دعماً متواصلاً لصندوق الإقراض، لتنفيذ المشاريع من خلال البلديات.



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