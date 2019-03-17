الجهاد الإسلامي: عملية (آريئيل) لتوجيه البوصلة وتصحيح المسار ونقل المعركة لميدانها الطبيعي





وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب: إن عملية (آريئيل) جاءت لتوجيه البوصلة، وتصحيح المسار، ونقل المعركة لميدانها الطبيعي والحقيقي.



وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الصوت جاء من الضفة، لتنبيه الجميع، وليصرخ في كل الضمائر، بأن التناقض الأساسي مع الاحتلال، ولا أسباب أخرى للخلاف.



وتابع: "نبارك هذه العملية، ونشد على يد المنفذ، ونوجه التحية للأبطال في الضفة الثائرة".

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، على عملية مستوطنة (آريئيل) التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين.