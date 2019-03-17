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الجهاد الإسلامي: عملية (آريئيل) لتوجيه البوصلة وتصحيح المسار ونقل المعركة لميدانها الطبيعي

الجهاد الإسلامي: عملية (آريئيل) لتوجيه البوصلة وتصحيح المسار ونقل المعركة لميدانها الطبيعي
حركة الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
علّقت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، على عملية مستوطنة (آريئيل) التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب: إن عملية (آريئيل) جاءت لتوجيه البوصلة، وتصحيح المسار، ونقل المعركة لميدانها الطبيعي والحقيقي.

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الصوت جاء من الضفة، لتنبيه الجميع، وليصرخ في كل الضمائر، بأن التناقض الأساسي مع الاحتلال، ولا أسباب أخرى للخلاف.

وتابع: "نبارك هذه العملية، ونشد على يد المنفذ، ونوجه التحية للأبطال في الضفة الثائرة".

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