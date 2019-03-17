العملية ثلاثية ومنفذها واحد.. التفاصيل الأولية لإطلاق النار جنوب نابلس

وأشارت الوسائل، إلى أن المنفذ طعن الجندي في ميدان أريئيل وخطف سلاحه، ثم أطلق النار عليه وعلى زميله وسرق سيارتهما، متابعةً: "يواصل الفلسطيني القيادة، ويطلق النار على محطة الركاب لمسافات طويلة عند تقاطع (جيتي أفيشاي)، مما يؤدي إلى إصابة إسرائيليين، حيث يواصل القيادة، وإطلاق النار على مفترق باركان".







وأشارت الوسائل، إلى أنه في وقت لاحق، أوقفت السيارة في منطقة باركان، ويجري الآن مطاردة المنفذ، قوات تدخل كبيرة بالمنطقة، حيث أغلقت كل الطرق المؤدية إلى مدينة نابلس.





في حين قالت وسائل إعلامية أخرى، إنه تم طعن جندي ثم الاستيلاء على سلاحه، وإطلاق النار على الجنود الآخرين ثم استقل سيارة الجنود، ولاحق باصاً للمستوطنين، وأصاب ستة آخرين، ثم التوجه لمفترق ثالث، وإطلاق النار على مستوطنين آخرين، والإصابات لازالت تتضاعف، والمنفذ واحد ولا يزال يستكمل هجومه.