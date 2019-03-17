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وزير الصحة: شارفنا على الانتهاء من بناء وتشطيب مستشفى دورا الحكومي

وزير الصحة: شارفنا على الانتهاء من بناء وتشطيب مستشفى دورا الحكومي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة د. جواد عواد: إن مرحلة بناء وتشطيب مستشفى دورا الحكومي، شارفت على الانتهاء، كما بدأ العمل ببناء الطابق الثاني لمستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول.

وأضاف وزير الصحة، أن مستشفى دورا الحكومي، الذي بدأ العمل ببنائه مطلع العام الماضي، وصل العمل به إلى المراحل الأخيرة من التشطيب، حيث سيبدأ تجهيزه بعد أقل من نصف عام، وبهذا ستكون مرحلة البناء والتشطيب، قد انتهت قبل المدة المحددة بأكثر من نصف عام.

وتتابع وحدة الهندسة والإنشاءات في وزارة الصحة باستمرار، أعمال البناء في المشافي، ويجري زيارات دورية لأماكن العمل، للتأكد من سير العمل بالشكل المطلوب، والانتهاء منه بأسرع وقت ممكن، وبأفضل المواصفات، لضمان البدء باستقبال المرضى وتقديم العلاج الأمثل لهم، وتخفيف نسبة الإشغال في المستشفيات الأخرى بمحافظة الخليل.

وسيضم المستشفيان اللذان تزيد مساحة كل منهما على أكثر من 6200 متر مربع، طوابق التسوية وتشمل الخدمات العامة والمساندة من مستودعات ومطابخ وغرف صيانة وغيرها، والطابق الأرضي المخصص للطوارئ، والعيادات الخارجية، ومختبرات، وصيدلية، وقسم أشعة، وقسم استقبال، والطوابق العليا لمنامات للرجال والنساء، وقسم ولادة، وقسم عمليات، وعناية مكثفة، وقسم أطفال، وحاضنات أطفال، إضافة إلى إدارة المستشفى.

وأشار الوزير، أن الدعم الكبير من القياة السياسية يساندنا دوماً في المضي قدماً لبناء المزيد وتطوير عشرات الأقسام في كافة مراكز العلاج بالوطن، وإدخال خدمات علاج لأول مرة، وصولاً لنظام صحي نتفوق بجودته على العديد من الدول المتقدمة في العالم.

وأضاف وزير الصحة، أن الرئيس محمود عباس، سيفتتح قريباً مستشفى هوغو تشافيز للعيون في ترمسعيا، الذي وضع حجر الأساس له قبل أكثر من عامين، حيث انتهى العمل به وبدأ باستقبال المرضى، ويعتبر الوحيد من نوعه في المنطقة والدول المجاورة.

يذكر، أن التحضيرات قائمة لبدء العمل ببناء المستشفى الهندي في بيت ساحور، ومستشفى حكومي جديد في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وبهذا يصبح عدد المشافي الحكومية في المحافظات الشمالية، بعد الانتهاء من بناء هذه المشافي، 19 مستشفى
حكومي.

وتعمل وزارة الصحة باستمرار على المضي قدماً في توطين العلاج داخل شبكة المستشفيات الحكومية، وخفض فاتورة التحويلات للخارج، من خلال البناء والتطوير واستحداث عشرات الأقسام، ومختلف خدمات العلاج، لتوفير كل ما يلزم لصحة المواطن وبأفضل جودة ممكنة.

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